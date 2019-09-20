لرسم جرافيتى خاص .. الاسماعيلي ينهي تجميل سور الملعب...

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جدة - عمرو شويل الاسماعيلي يجدد ملعبهأنهى مسئولوا نادي الاسماعيلي تجميل سور الملعب الفرعى المخصص لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم ، إستعدادآ لبدء رسم الجرافيتى غدا السبت.
كان عددت من الجماهير قد تقدموا بإقتراح من أجل المشاركة فى تطوير وإستعادة المظهر الجمالى لسور ملعب التدريبات وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من أجل دعم المشاركة الفعالة وتفعيل دور الجماهير الإيجابي وعدم إقتصار دور الجماهير على المساندة من المدرجات فقط.
من المقرر أن يبدأ رسم الجرافيتى الذى تم الإستقرار على تنفيذه صباح غداً السبت والذى سيكون عبارة عن إبراز تاريخ النادى وتخليدا للرموز التى ساهمت جليا فى تتويج الفريق بالألقاب وكانت احد الأسباب فى وضعه ضمن أندية القمة ورفعوا إسمه لعنان السماء.
المران اشتمل على ما يقرب من 50 دقيقة فقط ، ضم مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية التى من المقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد.
ويستعد لاعبو الفريق لاستقلال الطائرة بعد ساعات قليلة ، من أجل السفر إلى الجونة استعدادا للمباراة الافتتاحية
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