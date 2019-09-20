شكرا لقرائتكم Al Ahly vs Zamalek .. عاشور يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Al Ahly vs Zamalek قبل مواجهة الزمالك في السوبر، عقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي جلسة مع عدد من نجوم الفريق ، والمقرر اقامة المباراة مساء اليوم علي ملعب برج العرب والتي تأتي على كأس السوبر المحلي.

واجتمع عاشور في غرفته مع السداسي محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد الشيخ لتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة.



Al Ahly vs Zamalek حسام عاشور كابتن الأهلى ويسعى لتحفيز زملائه خاصة أنه يسعى لتحقيق لقب جديد يضاف الى رصيد النادى ورصيده ككقائد للفريق الأحمر .

تقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.