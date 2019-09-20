شكرا لقرائتكم تفاصيل الاتفاق بين الداخلية ومدافع نادي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر خاصة تفاصيل الاتفاق المالى الذى تم بين مسؤلو نادى الداخلية وبين مصطفى حجاب مدافع نادى مصر والمنضم حديثاً لصفوف الفريق الشرطى حيث اتفق اللاعب على الحصول على 350 ألف جنيه فى الموسم الأول و400 ألف فى الموسم الثانى هذا بالإضافة إلى الحصول على 100 ألف جنيه فى حال صعود الفريق للدورى الممتاز الموسم الجديد.

وكان محمد جمال وكيل أعمال حجاب قد أتم منذ فترة تعاقد 3 لاعبين لصالح الداخلية ، وهم أحمد عبدالفتاح "العندليب" مهاجم إنبى ، وسامى عبد الستار لاعب وسط المقاولون واسلام صيام لاعب بيراميدز.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية معسكره المقام حالياً فى الإسماعيلية بمواجهة بور فؤاد غداً، السبت، استعداداً للموسم الجديد بدورى القسم الثانى الذى ينطلق منتصف أكتوبر الجارى.

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وأكد مدرب الداخلية أن إدارة الفريق، وفى مقدمتها اللواء عثمان الدسوقى المشرف على فريق الكرة، لم تتوان فى دعم الداخلية والجهاز الفنى من أجل تسهيل طريق العودة إلى الدورى الممتاز.

ويواجه الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا فى أولى مباريات الدورى الذى ينطلق منتصف أكتوبر المقبل ولم يتم تحديد الموعد النهائى بعد، حيث تضم مجموعة الداخلية فرق: سيراميكا كليوباترا، الترسانة، منتخب السويس، القناة، النجوم، الزرقا، المريخ، بتروجت، جمهورية شبين، كوكاكولا، و النصر.