تفاصيل الاتفاق بين الداخلية ومدافع نادي مصر...

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وكان محمد جمال وكيل أعمال حجاب قد أتم منذ فترة تعاقد 3 لاعبين لصالح الداخلية ، وهم أحمد عبدالفتاح "العندليب" مهاجم إنبى ، وسامى عبد الستار لاعب وسط المقاولون واسلام صيام لاعب بيراميدز.
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية معسكره المقام حالياً فى الإسماعيلية بمواجهة بور فؤاد غداً، السبت، استعداداً للموسم الجديد بدورى القسم الثانى الذى ينطلق منتصف أكتوبر الجارى.
وأكد مدرب الداخلية أن إدارة الفريق، وفى مقدمتها اللواء عثمان الدسوقى المشرف على فريق الكرة، لم تتوان فى دعم الداخلية والجهاز الفنى من أجل تسهيل طريق العودة إلى الدورى الممتاز.
ويواجه الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا فى أولى مباريات الدورى الذى ينطلق منتصف أكتوبر المقبل ولم يتم تحديد الموعد النهائى بعد، حيث تضم مجموعة الداخلية فرق: سيراميكا كليوباترا، الترسانة، منتخب السويس، القناة، النجوم، الزرقا، المريخ، بتروجت، جمهورية شبين، كوكاكولا، و النصر.
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