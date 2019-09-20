شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك.. جماهير الأهلي تتوافد على ستاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوافد جماهير النادي الأهلي على مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك في بطولة السوبر المصري

وتواجد عدد من جماهير القلعة الحمراء، في المدرجات قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

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من المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان، فى الوسط، وصلاح محسن، فى الهجوم.

وفى الزمالك من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا أو محمد أوناجم ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".