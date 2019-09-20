شكرا لقرائتكم إسرائيل تحرم لاعبي هلال القدس من مواجهة الرجاء بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الصفحة الرسمية لنادي هلال القدس الفلسطيني، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمنع الثنائي جلال أبو يوسف وإبراهيم الحبيبي لاعبا الفريق من مرافقة البعثة المسافرة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".



نادي هلال القدس يعلن غياب لاعبيه

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وتصل بعثة نادي هلال القدس الفلسطيني إلى الأراضى المغربية مساء اليوم الجمعة حيث ستتواجد فى مطار محمد الخامس في العاصمة الدار البيضاء، بعد رحلة طيران قادمة من مطار اسطنبول في تركيا.



بعثة نادي هلال القدس

وتقام مباراة الرجاء المغربي وهلال القدس الفلسطيني يوم الاثنين المقبل، على ملعب محمد الخامس، فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت مصر، فيما ستقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر المقبل، بملعب فيصل الحسيني في رام الله.