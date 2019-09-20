شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من عبد الله جمعة لشقيقه صالح قبل مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل ساعات من مباراة القمة فى السوبر المصري، نشر عبدالله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بشقيقه صالح جمعه.

وعلق لاعب الزمالك على الصورة بـ"قلب" ، وذلك قبل المباراة التي تجمع الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري اليوم في السابعة مساء على ستاد برج العرب



عبداله جمعة

ويستعد النادي الأهلي بطل الدوري العام عن الموسم الماضي لمواجهة نادي الزمالك بطل كأس مصر في كأس السوبر المصري على استاد برج العرب بالأسكندرية في المباراة التي تنطلق مع تمام السابعة مساءً.

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عائلة جمعة ستححق بطولة السوبر المحلي الليلة فى ظل تواجد صالح جمعة ضمن قائمة الأهلى وعبد الله جمعة ضمن قائمة الزمالك وكلاهما مرشح بقوة للتواجد فى اللقاء بفعالية .

تقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.