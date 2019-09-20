شكرا لقرائتكم تعرف على أمنية هشام الجخ لمواجهة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الشاعر هشام الجخ على لقاء مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، بأنه يتمناها مباراة تليق بعراقة وتاريخ الفريقين وروعة وجمال جمهور الفريقين ، قائلا: " نتمناها مباراة تليق باسم مصر".

وعن فريقة المفضل كشف الجخ لـ"الخليج 365 "، أنه أهلاوي 100%، قائلا: "أنا وابني حمزة بنشجع الاهلي ونؤازر النادي فى كل البطولات خاصة كرة القدم، مؤكداً أنه يتمني الفوز للمارد الأحمر باللقب .

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري .

ومن المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان، فى الوسط، وصلاح محسن، فى الهجوم .

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وفى الزمالك من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا أو محمد أوناجم ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم .