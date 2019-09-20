فايلر يوجه المستبعدين من قمة السوبر المصري بالتدريبات في فندق الإقامة...

جدة - عمرو شويل أصدر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعليماته للسداسي المستبعد من مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري، بالقيام بتدريبات منفرده عقب تناول طعام الغذاء بفندق إقامة الفريق في برج العرب بالأسكندرية.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي، استبعد كلا من صالح جمعه، رامي ربيعه، محمود وحيد، علي لطفي، اليو ديانج، وأحمد الشيخ، من قائمة الفريق التي تواجه الزمالك في كأس السوبر المصري بعد قليل.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري .

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من المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان، فى الوسط، وصلاح محسن، فى الهجوم .

وفى الزمالك من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا أو محمد أوناجم ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم .