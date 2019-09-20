شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي الرسمية لمباراة السوبر.. 18 لاعبا واستبعاد "ربيعة والشيخ وصالح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Al Ahly vs Zamalek أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، رسمياً عن قائمة الفريق الأحمر في السوبر المصرى أمام الزمالك، حيث يلتقي الأهلي ضد الزمالك في مباراة السوبر المصري، بتمام الساعة السابعة مساءا، على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور 10 آلاف مشجع.

واستبعد فايلر كلا من رامى ربيعة ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وأليو ديانج وصالح جمعة وعلى لطفى.



ضمت القائمة مباراة Al Ahly vs Zamalek كل من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - شريف اكرامى

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خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر ابراهيم، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، جونيور أجايي، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان، جيرالدو

خط الهجوم: مروان محسن، صلاح محسن