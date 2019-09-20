شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتابع مباراة السوبر المصري من مدرجات ملعب برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى عن الحضور الرسمى فى مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتى ستنطلق فى السابعة مساءاً بملعب استاد برج العرب.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن مدير الكرة تعرض للطرد فى مباراة كأس مصر أمام نادى بيراميدز بعد اشتباكه مع حكم المباراة ما عرضه للإيقاف فى مباراة اليوم التى ستجمع بين الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى.

وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ سيحضر المباراة من مدرجات ملعب استاد برج بعد ايقافه رسمياً.

ويلتقى النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصرى التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء.

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وأعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالفريق استبعاد 6 لاعبين من المباراة على رأسهم صالح جمعه وأليو ديانج، وأحمد الشيخ ورامى ربيعة وعلى لطفى ومحمود وحيد على أن يشارك اللاعبين الباقين فى المواجهة المرتقبة وعددهم 18 لاعباً وهم كالتالي..

حراسة المرمى : محمد الشناوي - شريف اكرامى

خط الدفاع : أحمد فتحي، ياسر ابراهيم، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني

خط الوسط : حسام عاشور، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، جونيور أجايي، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان، جيرالدو

خط الهجوم : مروان محسن، صلاح محسن