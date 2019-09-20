شكرا لقرائتكم عقدة الهلال تلازم اتحاد جدة في "الكلاسيكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال لمواصلة تفوقه في مواجهاته أمام اتحاد جدة والمضي قدماً نحو الصدارة، حينما يلاقيه على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في قمة مواجهات المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال بفرض سيطرته في مواجهاته أمام الاتحاد في آخر 8 مباريات جمعتهما في مختلف البطولات حيث لم يعرف طعم الخسارة منذ أكتوبر 2016.

وقبل أيام التقى الفريقان في مواجهة حاسمة بدوري أبطال آسيا ونجح الهلال بحسمها بفوزه 3-1، ليحقق أول فوز له في البطولات الآسيوية على الاتحاد، ليصعد إلى الدور نصف النهائي.

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وبدأ الهلال فرض سيطرته على مبارياته أمام الاتحاد ابتداءً من منتصف موسم 2016-2017حينما فاز في جدة 3-1 سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين ونواف العابد، في حين سجّل هدف الاتحاد الوحيد التونسي أحمد العكايشي.

لاعب الهلال إدورادو، بجانب كريم الأحمدي جوناس من الاتحاد "أرشيفية"

وفي موسم 2017-2018 حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المواجهتين، ليعود الهلال لسكة الانتصارات مطلع الموسم الماضي حينما حسم نهائي السوبر بفوزه 2-1 سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو والفنزويلي غليمين ريفاس، وسجل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه المغربي كريم الأحمدي.

وفي دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي حسم الهلال لقاءي الذهاب والإياب بفوزه أولاً 3-1 سجلها محمد كنو والفرنسي بافتيمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو وسجّل هدف الاتحاد الوحيد مهاجمه الصربي أليكساندر بيزيتش، وفاز في لقاء الإياب بثنائية نظيفة سجلها الفرنسي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري.

خيمينيز في آخر مبارياته مع اتحاد جدة ضد الهلال



آخر مواجهتين بينهما كانت خلال الشهر الجاري حينما التقوا في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا حيث تعادلا في جدة سلبياً في الذهاب، وحسم الهلال مواجهة الإياب بفوزه 3-1.