شكرا لقرائتكم بطل إفريقيا يواجه كولومبيا ودياً في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الجمعة أن المنتخب الأول سيلاقي نظيره منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر المقبل في مدينة ليل الفرنسية.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي أنه أنهى قبل قليل فقط الاتفاق المرتبط بهذه المباراة. علما أن تقارير إعلامية فرنسية كانت أعلنت في وقت سابق عن إقامة المواجهة بين الجزائر وكولومبيا في نفس التاريخ وعلى نفس الملعب.

من جهة أخرى، نوه الاتحاد الجزائري أنه بصدد الاتفاق على إقامة مباراة ودية أخرى يوم الأربعاء 9 أكتوبر أو الخميس 10 من نفس الشهر على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

ويلتقي المنتخب الجزائري في شهر نوفمبر المقبل مع زامبيا وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.