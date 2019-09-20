شكرا لقرائتكم دروغبا: أبراهام يتعلم مني.. ولست مندهشاً من تألقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كال الهداف السابق ديدييه دروغبا المديح لمهاجم تشيلسي تامي أبراهام بعد انطلاقته الرائعة هذا الموسم مع فريق المدرب فرانك لامبارد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وقال إن اللاعب الصاعد تعلم منه خلال فترته في ستامفورد بريدج.

وسجل أبراهام سبعة أهداف في خمس مباريات بالدوري الممتاز، منها ثلاثية في الفوز 5-2 على ولفرهامبتون في الجولة الماضية، بعد أن منح لامبارد فرصة لمهاجم منتخب انجلترا تحت 21 عاما للعب أساسيا في ظل عقوبة منع النادي من التعاقدات.

وقال دروغبا ، الذي سجل 164 هدفا مع تشيلسي في كل المسابقات، لمحطة "سكاي سبورتس" إن أبراهام استفاد من اللاعبين المخضرمين بالنادي اللندني خلال فترة تطوره بأكاديمية النادي.

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وأضاف قائد ساحل العاج السابق الفائز بالدوري أربع مرات مع تشيلسي بجانب لقب دوري أبطال أوروبا 2012 :أعرف أبراهام منذ كنت في تشيلسي، كان يأتي بعض الصبية لمشاهدتنا في التدريبات واعتقد أنه تعلم قليلا من مهاراتنا وطريقتنا في التعامل مع المباريات ولست مندهشا من مستواه الحالي.

وقضى أبراهام الموسم الماضي برفقة ميسون ماونت زميله الحالي بفريق ديربي كاونتي بالدرجة الثانية تحت قيادة لامبارد. ويعتقد دروغبا أن رهان زميله السابق لامبارد على الشبان في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا سيثبت نجاحه.

وتابع دروغبا :اعتقد أن لامبارد يركز بشدة ومن الجيد أنه لاعب سابق في النادي ويعرف هذه المواهب الواعدة لأنه شاهدهم منذ فترة لعبه. أنا سعيد بعمله وربما يفتقر الفريق للخبرة في مباريات كبيرة خاصة في دوري الأبطال لكنني لست قلقا والجمهور يتفهم ذلك.

وسيستضيف تشيلسي، الذي جمع ثماني نقاط من خمس مباريات ويحتل المركز السادس، بطل أوروبا ليفربول المتصدر الحالي بعلامة النجاح الكاملة (15 نقطة)‭ ‬يوم الأحد عقب خسارته بملعبه 1-صفر من فالنسيا في بداية مشوار دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.