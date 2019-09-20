خلال آخر 10 سنوات.. الأهلي يتفوق على الزمالك في السوبر المصري.. ورقم سلبي يطارد الفارس الأبيض قبل مواجهة الشياطين الحمر ببرج العرب

الموجز

تترقب جماهير الأهلى والزمالك، خلال ساعات قليلة القمة الجديدة التى ستجمع القطبين فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 ألاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

الأكثر تتويجًا

ويعتبر الأهلى أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المحلى حيث شارك فى البطولة 11 مرة توج خلالهم باللقب 10 مرات وحل وصيفًا مرة واحدة، فيما شارك الزمالك فى البطولة 7 مرات توج باللقب 3 مرات وحل وصيفًا 4 مرات.

ركلات الترجيح

تفوق الأهلى على الزمالك خلال مواجهات القمة التى جمعتهما فى بطولة السوبر المصرى، حيث التقيا 5 مرات من قبل توج الأحمر فيها 4 مرات من بينهم مرتين بركلات الترجيح، بينما توج الزمالك بلقب السوبر مرة وحيدة على حساب الأحمر وكانت بركلات الترجيح.

الأهلى والزمالك 2003

كانت بطولة السوبر المحلى عام 2003، أول قمة فى السوبر بين القطبين يقودها مدربين أجانب، حيث تولى قيادة الأهلى البرتغالى تونى أوليفيرا، فيما تولى قيادة الزمالك البرتغالى نيو فينجادا، وفاز الأحمر فى هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتتويجه باللقب.

الأهلى والزمالك 2008

فيما كانت ثانى لقاءات القطبين فى بطولة السوبر عام 2008، حيث كان يتولى قيادة الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه، فيما كان يتولى قيادة الزمالك الألمانى راينر هولمان، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وتتويجه باللقب.

الأهلى والزمالك 2014

وتقابل القطبين فى السوبر المحلى للمرة الثالثة عام 2014، وكان يتولى قيادة الأهلى الإسبانى جاريدو، فيما كان يتولى قيادة الزمالك حسام حسن، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بنتيجة 5 / 4، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

الأهلى والزمالك 2015

فيما كانت رابع مباريات القطبين فى السوبر المصرى عام 2015، وكان يتولى عبد العزيز عبد الشافى قيادة الأهلى، فيما كان يتولى الزمالك البرتغالى فيريرا، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأهلى والزمالك 2017

وفى السوبر الخامس بين القطبين الذى أقيم عام 2017، حيث تولى قيادة الأهلى حسام البدرى، فيما كان يتولى فيادة الزمالك محمد حلمى، وانتهت المباراة بفوز الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة 3 / 1 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى.

وجاءت نتائج أخر 10 سنوات من بطولة السوبر المصري، حيث شهدت تفوق كبير للنادي الأهلي، حيث توج ببطولة السوبر المصري 6 مرات اخر 10 أعوام، فضلا عن إلغاء المسابقة مرتين بسبب ثورة يناير والاحداث السياسية فى عام 2013 .

1. فاز الأهلي على الزمالك عام 2008 بنتيجة 2 - 0

2. فاز حرس الحدود على الأهلي عام 2009 بنتيجة 2 - 0

3. فاز الأهلي على حرس الحدود عام 2010 بنتيجة 1 - 0

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4. إلغاء المباراة بسبب أحداث ثورة يناير 2011

5. فاز الأهلي على إنبي عام 2012 بنتيجة 2 - 1

6. إلغاء المباراة بسبب الأحداث السياسية في البلاد 2013

7. فاز الأهلي على الزمالك عام 2014 بنتيجة 5–4 بضربات الترجيح

8. فاز الأهلي على الزمالك عام 2015 بنتيجة 3 - 2

9. فاز الزمالك على الأهلي عام 2016 بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح

10. فاز الأهلي على المصري عام 2017 بنتيجة 0-1

الأهلى والزمالك

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في ظروف جيدة بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في بطولة أفريقيا، وفك عقدة النتائج السلبية فى المباريات الخارجية، حيث يبحث الأهلى عن تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.

ويدخل لاعبو لزمالك اللقاء لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد الخسارة أمام جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحصد البطولة الثانية بعد الفوز مؤخراً بلقب كأس مصر عقب التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

مواجهة جديدة بين القطبين يحتضنها ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، وشهد الملعب تفوق المارد الأحمر على الفارس الأبيض في معظم المواجهات التي أقيمت عليه، إذ خاض الفريقان على هذا الملعب 7 مباريات، من قبل، فاز الأهلي بـ4 منها، مقابل فوز وحيد للزمالك، وحضر التعادل في لقاءين.