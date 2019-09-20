«عندما يصل لمناطق الجزاء يصعب على المدافعين ايقافه».. صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي.. و«كلوب» يحسم الجدل حول رحيل الفرعون المصري

الموجز

بعد انتشار شائعات عن نية فريق ليفربول الإنجليزي بيع اللاعب المصري محمد صلاح والذي يلعب في صفوف الفريق، رد يورجن كلوب المدير الفني على تلك الشائعات في تصريحات بمقابلة صحفية مع بول جورست: «صلاح وماني هما من أفضل المواهب الهجومية في العالم، بجانب قدرتهما على الاندماج مع روبرتو فيرمينو تجعل الثلاثي أفضل».

ليس للبيع

وأكد: «ماني وصلاح ليسا للبيع بأي ثمن، لا نفكر ولن نفكر في بيعهم». مضيفًا: «بالنسبة لي أمر مثير للإعجاب عندما تسمع بأن باريس أو برشلونة أو يوفنتوس يهتمون بضم ماني وصلاح، وهم لديهم أفضل هجوم في أوروبا».

صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين

اختارت مجلة "فور فور تو" الإنجليزية محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن أفضل 5 لاعبين في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد مرور 5 مراحل على انطلاق المسابقة.

المركز الرابع

وحل محمد صلاح فى المركز الرابع خلف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وثنائى مانشستر سيتي، رحيم سترلينج وكيفن دى بروين، فيما حل نجولو كانتي لاعب تشيلسي خامساً.

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وقالت المجلة الإنجليزية عن محمد صلاح، "تمتع ملك الآنفيلد ببداية مميزة فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما سجل 4 أهداف فى 5 مباريات كما نجح فى صناعة أهداف أخرى، عندما يصل محمد صلاح إلى مناطق جزاء المنافسين يصعب على المدافعين ايقافه في ظل القدرات الفنية الفائقة التي يمتلكها".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام تشيلسي بعد غد الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه بعدما تذوق طعم الانتصار فى المباريات الخمس التى خاضها بالمسابقة، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وبات محمد صلاح سادس لاعب من القارة السمراء يسجل 60 هدفًا بمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعد الإيفواري ديدييه دروجبا الهداف التاريخى للقارة السمراء فى مسابقة الدوري الانجليزي برصيد 104 أهداف، يليه التوجولى إيمانويل أديبايور بـ 97 هدفاً، ثم النيجيرى ياكوبو إيجبيني بـ 95 هدفاً ثم السنغالى ساديو مانى بـ 70 هدفاً، ثم الإيفوارى يايا توريه بـ 62 هدفاً، وأخيراً محمد صلاح بـ 60 هدفاً.

يستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام تشيلسي بعد غد الاحد بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول فى صدارة الدوري الانجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه بعدما تذوق طعم الانتصار فى المباريات الخمس التى خاضها بالمسابقة، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط.