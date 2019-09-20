“بعد قليل” مباراة العين واتحاد كلباء اليوم الجمعة 20-9-2019 في الدوري الإماراتي

يحل نادي اتحاد كلباء الأول لكرة القدم، ضيفاً على حساب نظيره نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على ملعب هزاع بن زايد، معقل نادي العين الإماراتي، وذلك في دوري الخليج العربي لكرة القدم 2019-2020، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

ويسعى نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم، إلى استغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط في مشوار الفريق بالدوري الإماراتي، حيث يدخل الزعيم بقوته الضاربة من أجل تحقيق المهم في المباراة بقيادة المدرب الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للفريق.

ويأمل الزعيم الإماراتي في تحقيق انطلاقه قوية للغاية في الدوري الإماراتي، من أجل الظهور بمستوى مميز وإسعاد جماهير الفريق الحاضرة للمباراة، بينما يدخل نادي اتحاد كلباء، بحثاً عن تحقيق الفوز على العين من خلال الدفع بالقوة الضاربة في المواجهة القوية.

مباراة العين واتحاد كلباء اليوم الجمعة 20-9-2019

مباراة العين واتحاد كلباء اليوم ؛ سوف تقام في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما سوف يتم نقل المباراة عبر قنوات ابو ظبي الرياضية.