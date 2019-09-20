خاص.. مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق سيستبعد 6 لاعبين من قائمة مباراة الفريق أمام الزمالك في كأس السوبر المصري المقرر له السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة 24 لاعبا في ظل غياب وليد أزارو للإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف، والثلاثي محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد الذين يخضعون لفترة تأهيل، بالإضافة لحسين السيد.

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وكشف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- لمصراوي أن قائمة المستعبدين من الأهلي في قمة السوبر المرتقبة مكونة من: علي لطفي، صالح جمعة، رامي ربيعة، محمود وحيد، أليو ديانج وأحمد الشيخ.

وكان فايلر استبعد صالح جمعة وأليو ديانج من لقاء كانو سبورت الغيني، ليستمر غياب الثنائي للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة المدير الفني الجديد، في الوقت الذي شارك فيه أحمد الشيخ أساسيًا.

يُذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في أول اختبار لرينيه فايلر كمدرب للأهلي، بعدما تولى السويسري مهمة تدريب الفريق خلفًا لمارتن لاسارتي.