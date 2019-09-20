تقارير: ليفربول يخطط لجعل ماني أعلى أجرا من صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول يخطط لجعل النجم السنغالي ساديو ماني الأعلى أجرًا في الفريق، بعد المستوى الذي ظهر به في بداية الموسم الجاري بتسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن تقارير إنجليزية أن ليفربول يريد تحسين العلاقة التي تربطه بماني وتمديد عقد اللاعب لمدة عامين آخرين ليستمر في "آنفيلد" حتى عام 2025، براتب يتخطى 13 مليون يورو في الموسم الواحد.

وبالتالي إذا وقع ماني على عقد جديد مع ليفربول سيتقاضى بموجبه 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (ما يقرب من 250 ألف يورو)، ليصبح الأعلى أجرًا في ليفربول ويتجاوز زميله المصري محمد صلاح، هداف الريدز في آخر موسمين.

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ويعتبر محمد صلاح أول لاعب في الفريق الإنجليزي يكسر حاجز الـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، متفوقًا على كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك، اللذان يجريان أيضًا مفاوضات التجديد مع ليفربول حاليًا.

وكان ماني (27 عاما) وقع على عقد مع ليفربول في نوفمبر 2018 يربطه بالفريق حتى عام 2023 براتب أسبوعي مقدر بـ150 ألف جنيه إسترليني، مع العلم أن اللاعب انضم للريدز في يونيو 2016 قادمًا من صفوف ساوثهامبتون.

يُذكر أن ماني، الذي يعد حاليا من أفضل اللاعبين بأوروبا، احتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي (2018-2019) برصيد 22 هدفًا، متساويا مع زميله محمد صلاح والجابوني بيير إمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.