خريطة القنوات للسوبر .. غياب شوبير وشلبي .. و3 معلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة: يصطدم الأهلي بطل الدوري بمنافسه التقليدي الزمالك بطل كأس مصر على كأس السوبر المصري. ويحتضن المباراة ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالاسكندرية في حضور 10 ألاف متفرج مناصفة بين الناديين. وأعلنت 3 قنوات إذاعة المباراة وهي: تايم سبورت(أرضي وفضائي) وأون سبورت إذاعة المباراة. Advertisements ويقود سيف زاهر الأستوديو التحليلي لقناة "أون سبورت" فيما يقود كريم خطاب على "تايم سبورت" فيما يغيب الإعلامي أحمد شوبير ومدحت شلبي. ويتولى 3 معلقين مهمة التعليق على المباراة وهم: مؤمن حسن على المباراة عبر "تايم سبورت" و حاتم بطيشة على القمة عبر "أون سبورت" وأيمن الكاشف مهمة التعليق في إذاعة "أون سبورت" ." ويستضيف الأستوديو التحليلي لقناة "أون سبورت" كلاً من: طه إسماعيل، أيمن يونس، حازم إمام وعماد متعب فيما يظهر الرباعي: وليد صلاح الدين، سامي الشيشيني، حسن شحاتة وتامر صقر في استوديو تايم سبورت.

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