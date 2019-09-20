مباشر| أجواء قمة السوبر.. شيكابالا يحفز زملائه.. وفتح أبواب برج العرب أمام الجماهير..

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية لكواليس وأجواء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك تقام الساعة السابعة من مساء اليوم،الجمعة، على ستاد برج العرب.

وتحمل مواجهة اليوم رقم 6 في مواجهة القطبين ببطولة السوبر حيث بدأت مواجتهما عام 2003 عقب نسختين من انطلاق البطولة.

وفاز الأهلي على الزمالك فى كأس السوبر في 4 مواجهات فيما فاز الأبيض مرة واحدة فقط.

شيكابالا يحفز زملائه

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وطارق حامد لاعب الوسط على تحفيز لاعبي الفريق بعقد جلسات خاصة معهم قبل مباراة السوبر المصري المرتقبة أمام الأهلي .

وطالب الثنائي من زملائهما التركيز في الملعب والعمل على تحقيق الفوز من أجل التتويج بالبطولة واسعاد الجماهير.

ووجه اللاعبان بعض التعليمات والنصائح لزملائه من أجل تحقيق الفوز في اللقاء واقتناص اللقب من الأهلي.

الأهلي بزيه التقليدي والزمالك بالشورت الأزرق في السوبر

أعلن اتحاد الكرة عن الزي الرسمي لفريقي الأهلي والزمالك

وتقرر إرتداء لاعبو الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض بالإضافة إلي الشراب الابيض، فيما يرتدي لاعبو الزمالك، القميص الأبيض والشورت الأزرق بالإضافة إلي الشراب الأبيض.

إجراءات أمنية مشددة

يشهد محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة السوبر.

وانتشرت قوات الأمن حول محيط الاستاد وفرضت تشديدات أمنية لمنع حدوث أي شئ يعكر من صفو المباراة.

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صلاة الجمعة تجمع الأهلي والزمالك

أدي لاعبو الأهلي والزمالك صلاة الجمعة بفندق اقامتهما بمدينة برج العرب قبل ساعات من مواجهة السوبر.

ويمكث الفريقين معاً فى نفس الفندق القريب من استاد برج العرب .

طريقك إلى برج العرب

الممنوع والمسموح دخوله لملعب برج العرب

ووفقاً للتعليمات الأمنية فقائمة الممنوع والمسموح كالتالي:

- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، وأجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة.

- أقلام الليزر، الصفارات، الاسبراي، الباور بانك ، علب الكبريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق.

- زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك.

- ويسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.

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