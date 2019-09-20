إيرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا. وحسبما جاء عبر الحساب الرسمي للإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج، حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات. الإجتماعي "تويتر" أن إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج، حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات. وقاد هالاند فريق سالزبورج للفوز، على كي آر سي جينك البلجيكي بسداسية، سجل منها اللاعب هاتريك. وتفوق هالاند على كل من أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، وأنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، وميسلاف أورسيتش مهاجم دينامو زغرب.

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