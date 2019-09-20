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ريال مدريد يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة أشبيلية

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تلقى نادي الإسباني أنباء سارة، اليوم الجمعة خلال تدريبات الفريق، قبل مواصلة مشواره في .

وشهد مران الفريق الملكي اليوم عودة فيدي فالفيردي

لاعب خط الوسط الشاب، للتدريب مع الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به.

ويستعد ريال مدريد لمواصلة مشواره

في الدوري الإسباني، حينما يلتقي مع إشبيلية يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من الليجا.

ويسعى ريال مدريد لتخطي الهزيمة الأوروبية الثقيلة التي تلقاها من فريق باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة في .

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