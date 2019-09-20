أحمد سمير: طلائع الجيش سينافس على بطولة الدوري الموسم القادم

أكد أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، أن الجهاز الفني الجديد للنادي علي أعلي مستوي، ويفعل ما في وسعه ليجعل الفريق في المنافسة الموسم المقبل.

وأضاف سمير أن الأسباب المؤهلة لمنافسة طلائع الجيش، هي الجهاز الفني الجديد وأن الفريق يمتلك لاعبين على

أعلي مستوي.

وعن الفترة الذي قضاها في الزمالك أشار إلى أنه تعلم من خلالها الكثير.

وقال إن شيكابلا قائد الفريق الأبيض، دائما علي تواصل معه ويدعمه دائما ووجه له رسالة قائلا "ربنا يوفقك الموسم

ده مع الزمالك عندك روح عالية وبتحب الزمالك ومكسب وإضافة لأي فريق وربنا يوفقك يا كابيتانو وتعمل موسم كبير وتكسر الدنيا".

واختتم أحمد سمير أن الزمالك استحق الفوز في مباراة الكأس علي حساب بيراميدز لأنه لعب واحدة من أفضل مبارياته، متمنيًا أن يستمر بهذا الأداء وبن شرقي كان أفضل لاعبي الزمالك في هذه المباراة.