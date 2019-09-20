شاهد.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة إلى زملائه

وجه النجم الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق، وسانتا كلارا البرتغالي الحالي، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر، قبل ساعات من لقاء كأس السوبر أمام الزمالك. لقاء كأس السوبر أمام الزمالك. ونشر إيفونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لاعبي الأهلي معلقًا "بالتوفيق يا أصدقائي في مباراة السوبر". صورة لاعبي الأهلي معلقًا "بالتوفيق يا أصدقائي في مباراة السوبر". وكان إيفونا لعب لفريق الأهلي موسم 2015-2016 قبل أن ينتقل إلى فريق تيانجين تيدا الصيني في صفقة قياسية.

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