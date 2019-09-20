نادي المنيا يكرم السباحين الفائزين ببطولة الصعيد الصيفية واختبارات النجوم

كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، السباحين الفائزين ببطولة الصعيد الصيفية بالغردقة، والذين نجحوا في حصد ٧٢ ميدالية و٩ كؤوس، وكذلك تكريم الفائزين في اختبارات النجوم الأخيرة.
جاء ذلك، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، و المستشار أحمد عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي، أمين الصندوق، والدكتور علي مجدي، ومصطفى فتحي،ونور مدكور، ومحمد أحمد شحاتة، أعضاء مجلس الإدارة، وأيمن عبدالعليم، المدير التنفيذي.
وقدم المستشار أحمد عمر، الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية على تفوق أبنائهم، خلال تلك البطولات، ورفع اسم النادي، متمنيا لهم دوام التوفيق والاستمرار في التدريبات، وخوض البطولات المختلفة، وتحقيق مزيد منالإنجازات.
كما أعرب عضوا مجلس الإدارة، مصطفى فتحي، ود.علي مجدي، خلال كلمتهم عن سعادتهم بالمستوى الذي وصل إليه أبناء النادي بالسباحة، خاصة في الأعوام الأخيرة، مقدمين الشكر للجهاز الفني والمدربين بالنادي على ما يبذلوه من جهود مع المتدربين ورفع مستواهم بشكل احترافي.
وقام أعضاء المجلس، بتوزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين في البطولة، وكذلك نحو ٨٢ سباح نجحوا في اختبارات النجوم، والتي أقيمت بالنادي الشهر الماضي، وسط أجواء كبيرة من الفرحة.
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