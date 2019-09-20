موعد مباراة النصر والحزم فى الدورى السعودى للمحترفين... والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، مباراة فريق النصر أمام نظيره الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل النصر الجولة الرابعة هو يحتل وصافة الدوري برصيد ٧ نقاط، بينما يحتل الحزم المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة النصر والحزم :

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تنطلق مباراة النصر والحزم فى تمام الساعة ٧:٢٠ بتوقيت القاهرة، ٨:٢٠ بتوقيت مكة المكرمة، ٩:٢٠ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم :

تذاع مباراة النصر والحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports 1HD".