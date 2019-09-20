مدرب منتخب مصر السابق: لا نطالب بملائكة في المدرجات

أكد محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق، أن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، المقررة اليوم الجمعة، ستكون بداية عودة الجماهير للملاعب.
قال فايز، عبر حسابه الشخصي على موقع النواصل الاجتماعي "تويتر":"اليوم هو حجر الزاوية لعودة الجماهير المصرية للمدرجات".
واصل "لا نطالب بملائكه في المدرجات،فالكرة بها ضغط وعصبية وهزار وضحك بين الأصدقاء، فقط نطالب بنبذالعنف وعدم الأضرار بالمنشآت والآخرين".
اختتم، "تذكر أن كل بيت مصري به أهلاوي، أو زملكاوي، أو شرطي، أو عسكري يقوم بواجبه، الكل واحد.. الكل مصري".
يستعد ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لاستضافة مباراة كأس السوبر أمام الزمالك والأهلي، التي تنطلق في السابعة مساءً.
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