سلة الإتحاد السكندري تستعد للمشاركة في بطولة مصر الدولية

يستعد الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لكرة السلة للسفر إلى القاهرة لخوض بطولة مصر الدولية. وتقام البطولة خلال الفتره من٢١ سبتمبر الجاري وحتي ٢٦ بصالة وزارة الشباب والرياضة بـ٦ أكتوبر. أكتوبر. ويشارك في البطولة كل من: الاتحاد السكندري، فريق الجزيرة، المصرية للإتصالات، الحكمة اللبناني، جمعية سلا المغربي، هوبس اللبناني.

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