إيهاب جلال يكشف أسرارًا جديدة في مفاوضاته لتدريب المنتخب

أصدر إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، بيانًا بشأن ما تردد عن توليه تدريب منتخب مصر، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تولية حسام البدري المهمة الفنية للفراعنة.
وقال جلال عبر البيان الذي نشره موقع المصري البورسعيدي " تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام، فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر".
وواصل " كل التقدير لمسئولي اتحاد كرةالقدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة".
أوضح " وفى هذا الإطار، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات .. أود أن أشير إلى أن المفاوضات إستمرت بشكل احترافي ومحترم".
تابع " والموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني و تصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري، والتي لاحقًا لم تتوافق مع استراتيجيةعمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الأخر أن يمشي وفقًا لاستراتيجيته .. ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمورٍ مادية أو أي أمور أخري تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية".
أردف "وأود التاكيد مرة أخري على أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني أتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق".
عن مشواره مع المصري أشار " نعمل فى الفترة المقبلة إن شاء الله على استكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم و مساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي".
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