يحل فريق الوحدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة، على مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. يدخل الوحدة الجولة الرابعة هو يحتل المركز الثالث عشر برصيد ٣ نقاط بينما يحتل الفيحاء المركز السادس برصيد ٥ نقاط. المركز الثالث عشر برصيد ٣ نقاط بينما يحتل الفيحاء المركز السادس برصيد ٥ نقاط. موعد مباراة الوحدة و الفيحاء : تقام مباراة الوحدة و الفيحاء فى تمام الساعة ٥:٣٥ بتوقيت القاهرة، Advertisements و في تمام الساعة ٦:٣٥ بتوقيت مكة المكرمة، و٧:٣٥ بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الوحدة و الفيحاء : تذاع مباراة الوحدة و الفيحاء بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports HD".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الوحدة و الفيحاء فى الدورى السعودى للمحترفين... والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.