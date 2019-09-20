رسميا : أنسو فاتي يُحدد هويته الدولية

حصل النجم الشاب لنادي برشلونة، أنسو فاتي، صبيحة اليوم الجمعة، بصفة رسمية على جواز السفر الإسباني.
وقرر النجم الشاب للنادي الكاتالوني تمثيل المنتخب الإسباني مُستقبلا، رغم دخول المنتخب البرتغالي على الخط لإقناعه بتمثيل أبطال أوروبا.
وأكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن أنسو فاتي قد حصل فعلا على جواز السفر الإسباني، ودخل ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الإسباني لأقل من 17 سنة، استعدادا للمشاركة في كأس العالم لأقل من 17 سنة المقرر إجراءها في البرازيل.
وضمت اللائحة تواجد 50 لاعبا، وسيتم الكشف عن اللائحة النهائية في الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر المقبل.
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