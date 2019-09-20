رياضة | الإمارات أول الحضور للقاهرة للمشاركة في البطولة العربية للجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات أول الحضور للقاهرة للمشاركة في البطولة العربية للجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل اليوم إلى القاهرة بعثة منتخب الإمارات العربية الشقيق للسيدات والناشئين استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجارى بمشاركة 10 دول عربية هى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان و المغرب وتونس وليبيا والأردن ولبنان والصومال بالاضافة الى مصر البلد المضيف .

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ويرأس بعثة الامارات الأمين العام لاتحاد الجولف الاماراتى خالد الشامسي وتضم كل من المدير الفنى التونسي سمير الولانى والمدربة البريطانية ابريل لورين و12 لاعبا ولاعبة هم تحت 18 عاما راشد العمادى و ريان المازمى وخالد المطوع وتحت 15 عاما عبيد الحلو وحامى فقيهى ومحمد الحاج وتحت 13 عاما سلطان وراشد الجسمى وعبد الله السويدى والسيدات ريما الحلو وعلياء العمادى و حمدة السويدى .

ويبدأ المنتخب الاماراتى تدريباته اعتبارا من الغد على ملعب البطولة بنادى جولف دريم لاند.