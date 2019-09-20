رياضة | هل يستطيع زيدان فك عقدة ريال مدريد والتخلص من عقدة ملعب"بيزخوان" ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستطيع زيدان فك عقدة ريال مدريد والتخلص من عقدة ملعب"بيزخوان" ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بعد مبارة باريس سان جيرمان يحتاج ريال مدريد للفوز من أجل القيام بردة فعل هذا ما يجب أن يتحقق في بيزخوان هذا الأحد ، خاصة بأن الفريق لم يحقق الفوز هناك في الأربع المواسم الماضية.

وأصبح ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمثابة العقدة للنادي الأبيض في السنوات الأخيرة ، علاوة على ذلك تسببت بعض الهزائم في أضرار أكبر بكثير من مجرد خسارة مباراة عادية مثلما حدث العام الماضي، والذي كان بداية لأزمة في الفريق والتي أدت في النهاية إلى إقالة جولين لوبيتيجي.

وألمحت "ماركا" لان زيدان وعلى سبيل المثال لا يعرف ما معنى الفوز مع مدريد كمدرب ضد إشبيلية في 2015-2016 و قبل أن يقود الفريق كان ريال مدريد قد لعب بالفعل في بيزخوان مع رافائيل بينيتيز وخسر.

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وخلال موسمين تحت قيادة زيزو أيضا حتى في الموسم الذي انتهى فيه الأمر بالفوز بالليجا، وصل الفريق إلى البيزخوان بدون هزيمة في المسابقة ثم سقطوا، كانت واحدة من الثلاث هزائم التي تعرض لها الفريق في سنة تحقيق الثنائية.