رياضة | تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع زملائهم قبل مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع زملائهم قبل مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور كبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع زملائهم في الفريق داخل فندق الإقامة بالإسكندرية وقبل مباراة السوبر المصري.

وتحدث كبار الأهلي مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهد في المباراة لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الذي سيسعد جماهير النادي.

كما حذر اللاعبين الكبار زملائهم بعدم الانسياق وراء استفزازت لاعبي الزمالك والانصياع لقرارات الحكم.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر.

فايلر يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

وجه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى دفاع الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وعقد المدرب السويسري عدة جلسات مع مدافعي الفريق الأحمر ووجه لهم تحذيرًا من تحركات المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك.

وطالب فايلر من مدافعي الأهلي عدم ترك المساحات للاعب المغربي، خاصة وأنه يملك مهارات كبيرة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة.

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

فايلر يطالب مهاجمي الأهلي بالتركيز على ثغرات دفاع الزمالك

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسات خاصة مع صلاح محسن ومروان محسن مهاجمي الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية.

وقام فايلر بمنح تعليمات للثنائي بالتركيز على ثغرات الدفاع الأبيض، واستغلال الفرص التي تتاح لهم وترجمتها على أهداف.

وحذر فايلر الثنائي من كثرة الوقوع في التسلل، وطالبهم بالتركيز طوال المباراة والعمل على هد دفاعات الزمالك.

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ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

تشديدات أمنية مكثفة حول محيط برج العرب

شهد محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية تشديدات أمنية مكثفة وذلك قبل عدة ساعات من مباراة السوبر التي ستجمع الأهلي بغريمه الزمالك.

وانتشرت قوات الأمن حول محيط الاستاد وفرضت تشديدات أمنية لمنع حدوث أي شئ يعكر من صفو المباراة.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 10 ألاف متفرج لمباراة الأهلي أمام الزمالك بواقع 5 ألاف تذكرة لكل نادٍ.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وتواجد عدد من جماهير القلعة الحمراء، في المدرجات قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.