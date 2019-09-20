رياضة | جماهير الأهلي تظهر في مدرجات ستاد برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تظهر في مدرجات ستاد برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وتواجد عدد من جماهير القلعة الحمراء، في المدرجات قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

فايلر يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

وجه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى دفاع الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وعقد المدرب السويسري عدة جلسات مع مدافعي الفريق الأحمر ووجه لهم تحذيرًا من تحركات المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك.

وطالب فايلر من مدافعي الأهلي عدم ترك المساحات للاعب المغربي، خاصة وأنه يملك مهارات كبيرة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة.

Advertisements

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

فايلر يطالب مهاجمي الأهلي بالتركيز على ثغرات دفاع الزمالك

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسات خاصة مع صلاح محسن ومروان محسن مهاجمي الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية.

وقام فايلر بمنح تعليمات للثنائي بالتركيز على ثغرات الدفاع الأبيض، واستغلال الفرص التي تتاح لهم وترجمتها على أهداف.

وحذر فايلر الثنائي من كثرة الوقوع في التسلل، وطالبهم بالتركيز طوال المباراة والعمل على هد دفاعات الزمالك.

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

