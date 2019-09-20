رياضة | هدوء في محيط برج العرب قبل نهائي السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدوء في محيط برج العرب قبل نهائي السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية هدوء كبير وذلك قبل عدة ساعات من مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ولم يشهد محيط الاستاد تواجد عدد كبير من جماهير كلا الناديين على الرغم من موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 ألاف مشجع في اللقاء.

ومن المتوقع أن يتزايد أعداد الجمهور في الساعات القليلة المقبلة، ومع اقتراب المباراة من صافرة الانطلاق.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

فايلر يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

وجه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى دفاع الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وعقد المدرب السويسري عدة جلسات مع مدافعي الفريق الأحمر ووجه لهم تحذيرًا من تحركات المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك.

وطالب فايلر من مدافعي الأهلي عدم ترك المساحات للاعب المغربي، خاصة وأنه يملك مهارات كبيرة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة.

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

فايلر يطالب مهاجمي الأهلي بالتركيز على ثغرات دفاع الزمالك

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسات خاصة مع صلاح محسن ومروان محسن مهاجمي الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية.

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وقام فايلر بمنح تعليمات للثنائي بالتركيز على ثغرات الدفاع الأبيض، واستغلال الفرص التي تتاح لهم وترجمتها على أهداف.

وحذر فايلر الثنائي من كثرة الوقوع في التسلل، وطالبهم بالتركيز طوال المباراة والعمل على هد دفاعات الزمالك.

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

تشديدات أمنية مكثفة حول محيط برج العرب

شهد محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية تشديدات أمنية مكثفة وذلك قبل عدة ساعات من مباراة السوبر التي ستجمع الأهلي بغريمه الزمالك.

وانتشرت قوات الأمن حول محيط الاستاد وفرضت تشديدات أمنية لمنع حدوث أي شئ يعكر من صفو المباراة.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 10 ألاف متفرج لمباراة الأهلي أمام الزمالك بواقع 5 ألاف تذكرة لكل نادٍ.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.