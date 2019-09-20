رياضة | عقدة الخواجات تُطارد الصربي "ميتشو" في سوبر الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة الخواجات تُطارد الصربي "ميتشو" في سوبر الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع المدرب الصربي "ميتشو" المدير الفني للزمالك لتحقيق ثاني ألقابه مع الفارس الأبيض، عندما يلتقي مع فريق الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة 20 سبتمبر لعام 2019، في نهائي بطولة السوبر المصري، والمقرر إقامتها علي ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

الصربي "ميتشو" الذي تولي القيادة الفنية للزمالك خلفًا للمدرب السابق خالد جلال، كان قد قاد الزمالك للتتويج بلقب بطولة كأس مصر بعدما تغلب الفريق الأبيض على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة المحلية، ويسعي لمواصلة نجاحاته مع الزمالك، ويقوده للتتويج بكأس السوبر اليوم على حساب الأهلي.

عقدة الخواجات تهدد حلم "ميتشو" مع الزمالك

تصطدم طموحات الصربي "ميتشو" بالتتويج بكأس السوبر مع الزمالك بعقدة تاريخية للمدربين الأجانب للفارس الأبيض في بطولة السوبر المصري، حيث لم ينجح أي مدرب أجنبي بالتتويج بكأس السوبر منذ 17 عامًا تقريبًا.

آخر مدرب أجنبي توج بكأس السوبر مع الزمالك كان البرازيلي "كابرال" عندما قاد الفارس الأبيض لحصد كأس السوبر المصري على حساب فريق المقاولون العرب عام 2002 بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0، ومنذ ذلك التاريخ لم ينجح أي مدرب أجنبي في تحقيق لقب البطولة المحلية مع أبناء ميت عقبة.

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4 مدربين أجانب خسروا لقب السوبر مع الزمالك

فشل 4 مدربين أجانب في التتويج بكأس السوبر المصري مع الزمالك خلال السنوات الماضية وتحديدًا منذ عام 2002 الذي شهد أخر تتويج لمدرب أجنبي بلقب البطولة مع الفارس الأبيض البرازيلي "كابرال" والمدربين هم:

- نيلو فنجادا: المدرب ا لبرتغالي خسر لقب بطولة السوبر المصري مع الزمالك عام 2003 بعدما خسر أمام الأهلي 3-1 بركلات الترجيح.

- دراجوسلاف: المدرب الصربي خسر كأس السوبر مع الزمالك عام 2004 أمام فريق المقاولون العرب بقيادة المعلم حسن شحاتة حيث خسر الفارس الأبيض بنتيجة 4-2.

- راينر هولمان: المدرب الألماني خسر كأس السوبر مع الزمالك عام 2008 بعدما خسر أمام الاهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه بنتيجة 2 – 0.

- فيريرا: فشل المدرب البرتغالي في التتويج بكأس السوبر مع الزمالك عام 2015 بعدما خسر امام الأهلي بنتيجة 3-02 في المباراة التي جمعتهما بالامارات، وكان يقود المارد الأحمر عبد العزيز عبد الشافي.