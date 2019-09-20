رياضة | يورجن كلوب يتحدث عن مباراة ليفربول أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يتحدث عن مباراة ليفربول أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مباراة فريقه المقبلة أمام مضيفه تشيلسي، والمقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :" لدينا مهمة يجب القيام بها. نحن نستعد لمباراة الأحد، ولا نفكر في المباريات التي خسرناها في الماضي".

وأضاف :" قام فرانك بعمل رائع في ديربي كاونتي وهو يقوم بذلك في تشيلسي. إنه مدرب جيد حقًا, لكنه دوري صعب وعلينا كمدربين إثبات إمكانياتنا".

وعن خسارة فريقه أمام نابولي قال :" إننا نفكر ونعمل على ردة الفعل. من ناحية الأداء، كلما فكرت في المباراة لفترة أطول، لم تكن مباراة عادة تخسرها، لأكون صادقًا".

وتابع :" اللاعبين كانوا يفكرون في ردة الفعل على الهزيمة منذ يوم الثلاثاء، نحن في حالة جيدة ونعيش لحظات جيدة ومن المهم أن نستمر".

وحول قلقه لإصابة فان دايك قال :" ليس بعد! هذا هو السبب في أن لدينا أربعة قلوب دفاع. الأمر ليس سهلاً على قلب الدفاع الرقم 4 في الوقت الحالي، ولكن يمكن أن تحدث الأشياء. لا يمكنك التفكير في الإصابة قبل حدوثها. تحتاج إلى الحظ. لدينا 4 قلوب دفاع على مستوى عالمي".

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وأشار :" سنذهب إلى تشيلسي للحصول على نتيجة، لا يمكنك الحصول على ضمان بأنك ستفوز".

وزاد :" لدينا مهمة يجب القيام بها. نحن نستعد لمباراة الأحد، ولا نفكر في المباريات التي خسرناها في الماضي".

وأردف :"نابي كيتا عاد للتدرب مع الفريق، للمرة الأولى يعود للتدرب مع الفريق بعد التعافي من الإصابة".

وأوضح :" أليسون بيكر يحرز تقدم جيد لكنه لم يعد بعد للتدريبات، أما ديفوك أوريجي موضع شك لذا يجب أن أستبعده لكن سيتم تقييم حالته يومًا بيوم".

وعن رأيه في لامبارد مدرب تشيلسي قال :" ليس من وظيفتي أن أتحدث عن المدربين الآخرين. إنهم يلعبون كرة قدم ممتعة. لقد غيروا النظام, أمرٌ مثير، فريق شاب ممتع و فريق كرة قدم جيد".

وأتم حديثه :" لم نركز أكثر على الأمور الدفاعية أو الهجومية. كان بإمكاننا الحصول على كلين شيت في مباريات أخرى، هذا ليس بالضبط ما نريده، نحن لا نجمع الكلين شيت. نريد الفوز بالمباريات".

