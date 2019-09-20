رياضة | تعرف على موعد وصول الأهلي والزمالك لاستاد برج العرب استعدادًا للسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد وصول الأهلي والزمالك لاستاد برج العرب استعدادًا للسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحرك لاعبو الأهلي والزمالك إلى ستاد برج العرب قبل المباراة التي ستجمعهما سويًا في تمام الساعة الخامسة مساءً من فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يصل كلا الفريقين إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء.

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

طبيب الأهلي يوجه نصائح للاعبي الفريق الأحمر

قدم خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعض النصائح إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة اليوم أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وطلب محمود من لاعبي الأهلي ضرورة تناول عدد كبير من العصائر ووجبات خفيفة قبل المباراة بقليل.

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فايلر يحذر دفاع الأهلي من خطورة بن شرقي

وجه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى دفاع الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وعقد المدرب السويسري عدة جلسات مع مدافعي الفريق الأحمر ووجه لهم تحذيرًا من تحركات المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك.

وطالب فايلر من مدافعي الأهلي عدم ترك المساحات للاعب المغربي، خاصة وأنه يملك مهارات كبيرة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة.

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.