شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصدم نيمار والان مع التفاصيل

قرت إدارة برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

برشلونة يستبعد ضم نيمار في الشتاء

وأوضح موقع "le10sport" الفرنسي، أن مسؤولو برشلونة لا يفضلون الدخول في حرب جديدة مع إدارة النادي الباريسي، حول التعاقد مع نجم السامبا، وبالتالي فإن برشلونة يصدم نيمار، الذي بدوره كان قد أشار بصورة غير مباشرة إلى رغبته في العودة إلى كامب نو.

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لذلك، برشلونة يصدم نيمار، الذي سيتعين عليه الانتظار حتى الصيف المقبل، إن أراد العودة من جديد لارتداء قميص البلوجرانا، بعدما فعل كل شئ للعودة إلى برشلونة هذا الصيف .

أسباب صدمة برشلونة لنيمار

وكشف الموقع الفرنسي،عن أسباب عدم دخول البرسا في مفاوضات رسمية مع إدراة نادي العاصمة الفرنسية، للحصول على نيمار في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث أشار أن ميرزانية الفريق الإسباني، لن تسمح بالموافقة على متطلبات مسؤولو باريس للتخلي عن اللاعب، خصوصًا بعدما أكد أوسكار جارو المدير العام لبرشلونة، أن ميزانية النادي لن تسمح بإبرام أي تعاقدات خلال الشتاء.