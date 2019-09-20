شكرا لقرائتكم خبر عن رقم إيجابي لميتشو ضد الأهلي قبل مواجهة كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة نظيره نادي الأهلي المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ماذا فعل ميتشو في مواجهته ضد الأهلي من قبل

ويملك ميتشو مدرب نادي الزمالك رقم إيجابي أمام الأهلي في مواجهته ضد الفريق من قبل.

وقد واجه ميتشو الأهلي من قبل منذ أكثر من 15 عام أثناء توليه مهمة تدريب نادي الهلال السوداني حيث فاز على المارد الأحمر بهدف نظيف خلال دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليودع الفريق البطولة.

يذكر أن مدرب الأهلي خلال هذه المواجهة كان البرتغالي مانويل جوزيه.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي اليوم بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وستلعب مباراة كأس السوبر المصري اليوم بين الأهلي بطل الدوري المصري والزمالك بطل كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.