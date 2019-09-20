ميسي يفضل التعاقد مع مواطنه على عودة نيمار

يفضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تعاقد ناديه برشلونة مع مواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان، على عودة زميله السابق نيمار جونيور إلى الفريق.

ميسي ينهي أمال نيمار في العودة إلى برشلونة

وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن تم عرض فكرة تعاقد برشلونة مع إيكاردي على ليونيل ميسي، والذي بدوره لم يتردد في الترحيب بقدوم اللاعب.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن ليونيل ميسي يفضل قدوم إيكاردي ليكون بديلًا للأورجوياني سواريز، عن عودة البرازيلي نيمار، خصوصًا بعدما تعاقد النادي مع الفرنسي أنطوان جريزمان .

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برشلونة يستبعد ضم نيمار في الشتاء

وأوضح موقع "le10sport" الفرنسي، أن مسؤولو برشلونة لا يفضلون الدخول في حرب جديدة مع إدارة النادي الباريسي، حول التعاقد مع نجم السامبا، وبالتالي فإن برشلونة يصدم نيمار، الذي بدوره كان قد أشار بصورة غير مباشرة إلى رغبته في العودة إلى كامب نو.

لذلك، برشلونة يصدم نيمار، الذي سيتعين عليه الانتظار حتى الصيف المقبل، إن أراد العودة من جديد لارتداء قميص البلوجرانا، بعدما فعل كل شئ للعودة إلى برشلونة هذا الصيف .

أسباب صدمة برشلونة لنيمار

وكشف الموقع الفرنسي،عن أسباب عدم دخول البرسا في مفاوضات رسمية مع إدراة نادي العاصمة الفرنسية، للحصول على نيمار في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث أشار أن ميرزانية الفريق الإسباني، لن تسمح بالموافقة على متطلبات مسؤولو باريس للتخلي عن اللاعب، خصوصًا بعدما أكد أوسكار جارو المدير العام لبرشلونة، أن ميزانية النادي لن تسمح بإبرام أي تعاقدات خلال الشتاء.