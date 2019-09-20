شكرا لقرائتكم أمير عزمي عن مباراة السوبر : فرص الأهلي والزمالك متساوية وهذا ما يميز ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الاهلي صرح أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق، أن فرص قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى السوبر المصري، المقرر له السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، متساوية بالنسبة لكلا الفريقين بنسبة 50 % للثنائى .

وقال أمير فى تصريح لـ "الخليج 365" أن هذا اللقاء صعب التوقعات، مؤكدا أن معنويات الزمالك مرتفعة بشكل أكبر خاصة فى ظل حصد لقب كأس مصر مؤخرا على حساب بيراميدز وهى بداية موفقة للصربى ميتشو ودافع كبير له أن يحقق بطولتين فى وقت قصير .

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وأكد "أمير" أن تتويج الزمالك بكأس مصر سيكون له حافز كبير للرغبة فى تحقيق لقب السوبر على حساب الأهلى فى مباراة الليلة لاسيما أن الزمالك دعم صفوفه بصفقتات جيدة فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة .

ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.

يسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى فايلر إلى حصد أولى بطولة له مع المارد الأحمر، بينما يطمح الصربى ميتشو فى مواصلة كسب ثقة الجماهير بعد حصد كأس مصر مؤخرا على حساب بيراميدز .