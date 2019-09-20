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شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. "حادي بادي .. فتحي ولا هاني"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالكمنافسة شرسة بين ثنائي الأهلى أحمد فتحى ومحمد هاني، لكي يقود أحدهما الجبهة اليمنى الحمراء فى مواجهة الزمالك الليلة المقرر اقامتها على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي على كأس السوبر المحلي.
ويُفضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى حتى الأن الدفع بأحمد فتحى لشغل الجبهة اليمنى لإيقاف خطورة الثنائي المتوقع أن يشغل الجبهة اليسري البيضاء، وهما عبد الله جمعة ومن أمامه أشرف بن شرقي، أو حتى فى حالة دفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بمحمد عبد الشافي ومن أمامه عبد الله جمعة ،خاصة وأن الثنائي بن شرقي وعبد الله جمعة معروفين بقدراتهم الهجومية الكبيرة، وبالتالي يرغب فايلر فى إغلاق الجبهة اليمني بأحمد فتحى المعروف بقدراته الدفاعية الكبيرة مقارنة بمحمد هاني.
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