شكرا لقرائتكم شقيق صالح وعبد الله يكشف كواليس آل جمعة في معسكر مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الرحمن جمعة الشقيق الأصغر لصالح وعبد الله لاعبا الأهلي والزمالك، وناشئ القلعة البيضاء على دعم شقيقيه قبل مواجهة الثنائي في كأس السوبر المصري والتي تنطلق بعد ساعات على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

وقال عبد الرحمن جمعة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": أنه حرص على السفر إلى الاسكندرية لمتابعة المباراة من أرض الملعب وتحفيز شقيقيه، وأضاف ناشئ نادي الزمالك أنه من الصعب أن ينحاز لأحد شقيقيه في المباراة المرتقبة ولكنه يتمنى أن يتألق ثنائي آل جمعة.

وأكد عبد الرحمن أنه تواصل مع شقيقه عبد الله لاعب الزمالك هاتفياً عقب صلاة الجمعة ودارت المكالمة عن تمنيات ناشئ الزمالك لشقيقه بالتوفيق والتألق في المباراة، إلا أنه لم يستطع التواصل مع شقيقه الأكبر صالح صانع ألعاب الأهلي نظراً لغلق هاتفه.