شكرا لقرائتكم 7 أكمنة لتأمين جماهير الأهلي والزمالك فى مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماتش الاهلي تواجدت 7 أكمنة من قوات الشرطة، على طريق الإسكندرية الصحراوي لتأمين جماهير القطبين الذين سيحضروا مباراة الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، فى لقاء تحديد بطل السوبر المصرى.

يأتى الإنتشار الأمنى حتي لا يحدث أى خروج عن النص خلال توافد الجماهير على ملعب برج العرب الذى سوف يستضيف اللقاء خاصة ان هذه المباراة ستكون بروفة قوية لعودة الجماهير للمدرجات فى الموسم الجديد الذى سوف ينطلق غدا .





الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن يحضر المباراة 10 ألاف مشجع، بواقع 5 ألاف للأهلى ومثلهم للزمالك حسبما جاء فى الأجتماع الفنى الذى ظاقيم منذ الأسبوع الماضى وتم الإتفاق فيه على كافة الترتيبات الخاصة باللقاء .

جماهير الاهلى والزمالك توافدت منذ الصباح على ملعب برج العرب يحمل جمهور كل فريق أعلام ناديه وملوحا بها فى مؤازرة لفريقه خلال موقعة السوبر .

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع

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طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبد الرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.

حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع :محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي وأليوديانج .

الهجوم : ومروان محسن و صلاح محسن