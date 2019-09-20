شكرا لقرائتكم شيكابالا سلاح ميتشو "السري" فى مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الصربى مليتون سريدوفيتش الشهير بـ "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، فى عدم الدفع بمحمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق، فى التشكيل الأساسي الذى سيخوض مواجهة الأهلى، التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى لقاء تحديد بطل السوبر المصرى، وسط حضور 10 ألاف مشجع .

ويخطط "ميتشو" فى استخدام "شيكابالا" كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، يناور بها الفريق الأحمر، حسب سير المباراة، لاسيما وأن الفهد الأسمر يعد من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة، والذى يستطيع أن يحدث الفارق بمجرد دخوله المستطيل الأخضر.

وكان شيكابالا قد غاب عن رحلة الزمالك الأخيرة لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق السنغالى بنتيجة 2/1، حيث فضل الخواجة الصربى عدم اصطحاب اللاعب خوفًا من تعرضه للاجهاد قبل السوبر.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من:

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محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحى فى حراسة المرمى

محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدى النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافى فى خط الدفاع.

طارق حامد – فرجانى ساسى – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقى – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم فى خط الوسط.

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفى محمد فى خط الهجوم.