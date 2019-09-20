يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري كوره اون لاين...

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر فى السوبر المصري، يلتقى الأهلي "بطل الدوري" ضد الزمالك "بطل الكأس" في السابعة مساء اليوم الجمعة على إستاد برج العرب ، في مباراة قوية بين الفريقين كونها تحظى بندية وإثارة من جانب الفريقين وتشهد منافسة من نوع خاص ويصعب التوقع بنتيجتها مبكراً.

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.. تقرر تقديم موعد مباراة السوبر غدا لمدة ساعة، لتقام فى السابعة مساء بدلا من الثامنة، وقال وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الجهات الأمنية، تفيد بتقديم موعد المباراة منذ قليل، وسيتم تطبيقه خلال اللقاء.

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.. استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

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ويخاطب اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك لإخطارهم بشكل رسمى بالموعد الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يرتب كل فريق أموره من مغادرة مقر إقامته فى الوقت المناسب حتى يستطيع أداء الإحماء والتواجد فى الملعب حسب الوقت المناسب.

وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفى من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.. شهدت قائمة الأهلى استبعاد الثنائى وليد أزارو وأيمن أشرف، الأول بداعى الإصابة والثانى بداعى الإيقاف، واختار فايلر لمواجهة الزمالك 25 لاعباً وهم: شريف إكرامى، على لطفى ومحمد الشناوى وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايى، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ، على معلول، جيرالدو واليو ديانج.

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.. يدرس مسئولو اتحاد الكرة، مقترح توجيه الدعوة لرؤساء أندية الدورى الممتاز وعددهم 18، لحضور مباراة السوبر المحلى، المقرر إقامته غدا الجمعة على ملعب برج العرب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

وتناقش الجبلاية مقترح إلقاء عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة لكلمة قبل انطلاق السوبر، لتكون بمثابة افتتاح للموسم الكروى الجديد 2019/2020

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط، بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حالة خروجه عن النص خلال أو اثناء أو بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.. لازال الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر في حيرة بشأن الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم، لكى يقود أحدهما الدفاع الأحمر، ويلعب بجوار محمود متولى، والذى ضمن المشاركة الأساسية فى خط دفاع الأهلي.

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تذاع مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم عبر قناة أون سبورت الفضائية ويسبق اللقاء إقامة استوديو تحليلي يضمن كوكبة من نجوم التحليل لناديي الأهلي والزمالك للحديث عن كواليس استعدادا الفريقين للمباراة، والخطة المنتظر الاعتماد عليها من جانب السويسري فايلر المدير الفني للأهلي والصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.