شكرا لقرائتكم الحيرة تجبر النحاس على تأجيل إعلان قائمة المقاولون أمام الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض المقاولون تدريباتهم الأخيرة استعداداً للطلائع، في معسكر الفريق بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل .
وجاء سبب تأجيل النحاس لإعلان القائمة، نظراً لحيرة الجهاز الفني في اختيار الـ 18 لاعباً وجاهزية جميع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.
من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن إدارة ذئاب الجبل كانت حريصة على توفير أكثر من بديل أمام النحاس لتحقيق الهدف المنشود بدخول المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية.
يدير مباراة طلائع الجيش والمقاولون تحكيمياً كل من محمد يوسف وأحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل.
يذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات صيفية هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.
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