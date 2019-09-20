شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك يغادر عقب انتهاء السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك من ملعب برج العرب بعد المباراة إلي المطار مباشرة، نظرا لضيق الوقت، كما تعذر زيارة طاقم التحكيم للأماكن السياحية في مصر سواء قبل المباراة أو بعدها. واختارت لجنة الحكام طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة السوبر المصري مكون من فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب. وتشهد مباراة السوبر المصري حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

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